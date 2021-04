Biodiversität und Landwirtschaft Hand in Hand

Spreche man von "biologischer Vielfalt" oder "Vielfalt des Lebens", werde die Verbindung zur Landwirtschaft klar. Auch die Bauern seien darauf angewiesen – ihre Existenz und ihr Erfolg seien von der biologischen Vielfalt abhängig.

"Biodiversität und Landwirtschaft geht nur Hand in Hand. Wir brauchen die Vielfalt der Natur, und mit unserer nachhaltigen Bewirtschaftung erhalten wir diese Vielfalt auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Wenn wir Lösungen und Zukunftswege in puncto biologischer Vielfalt oder Nutzung von Kulturlandschaften wollen, sind unsere Bauern Teil der Lösung", so Rieds Bauernbund-Bezirksobmann Josef Diermayer bei einem Besuch der Landwirtschaft von Wolfgang und Irmgard Wellinger in Pramet.

Deren Familienbetrieb sei ein klassischer Milchviehbetrieb mit eigener Nachzucht, einigen Hühnern, einer Photovoltaikanlage für den eigenen Strom und einem weiteren zentralen Betriebszweig, der Forstwirtschaft.

"Neben unseren Wiesen und Feldern, die die Futtergrundlage für unsere Milchkühe sind, leisten unsere Waldflächen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Nur durch eine aktive Bewirtschaftung unserer Wälder kann Holz nachwachsen und CO2 in Sauerstoff umwandeln", so Wolfgang Wellinger. "Unser Ziel ist eine naturnahe Waldbewirtschaftung mit einem hohen Anteil an Naturverjüngung. Die Pflege des Jungwaldes mit der Aufforstung regionaler Forstpflanzen ist sehr arbeitsintensiv – und die Grundlage für die nächste Generation auf unserem Bauernhof", so Irmgard und Wolfgang Wellinger. Rieds Bezirksbäuerin Monika Rendl: "Viele Betriebe erzeugen für die Direktvermarktung oder Eigenversorgung wertvolle Lebensmittel, die nicht über tausende Kilometer transportiert werden müssen, sondern vor Ort ihren nachvollziehbaren Ursprung haben."

Holz als wesentlicher Faktor

Die Bauern hätten in den vergangenen Jahren durch Wind- und Schneebruch sowie den Borkenkäfer große wirtschaftliche Schäden hinnehmen müssen, so Bezirksobmann Josef Diermayer. "Ich fordere und wünsche mir als Vertreter der Bauern von den Sägewerken und dem Holzhandel einen höheren, fairen Holzpreis für unsere Waldbauern."

Für eine höhere Wertschöpfung des erstklassigen Holzes, einen aktiven Klimabeitrag und eine positive CO2-Bilanz sei die Forcierung von Holzhäusern im ein- und mehrgeschoßigen Bau dringend notwendig. "Ein Einfamilienhaus aus Holz bindet durch die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes Holz 70 Tonnen CO2", so Diermayer.