Er kennt das Land und die Leute wie seine eigene Westentasche. Seit 2005 arbeitete und lebte Paul Tomandl in der Ukraine. Zuletzt wohnte der gebürtige Engelhartszeller in Lemberg, das im westlichen Teil des Landes an der Grenze zu Polen liegt. Beim Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar dieses Jahres befand sich Tomandl aber zu Hause. Eine Operation im Schärdinger Krankenhaus war der Grund. "Zum Glück", wie er heute sagt.