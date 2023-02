Bildungsschlösser ziehen erfolgreiche Bilanz

Markus P. Ladendorfer, Leiter der Bildungsschlösser des Landes Oberösterreich, ist mehr als zufrieden. Trotz der Corona-Nachwehen Anfang des Jahres 2022 konnten in den beiden Häusern – Schloss Zell an der Pram (Bezirk Schärding) und Schloss Weinberg in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) – insgesamt mehr als 42.000 Seminarteilnehmer begrüßt werden. Mit 20.000 Gästen und 5922 Nächtigungen wurde in Weinberg sogar das "erfolgreichste Jahr überhaupt" verbucht, sagt Markus P. Ladendorfer über das abgelaufene Seminar- und Veranstaltungsjahr. In Zell an der Pram waren es demnach also mehr als 22.000 Teilnehmer und 8488 Nächtigungen. Diese Zahlen sind umso bemerkenswerter, als der Betrieb erst Mitte Februar aufgenommen werden konnte. Bis dahin waren Veranstaltungen und Gruppenseminare aufgrund der Corona-Maßnahmen noch nicht möglich.

Kundenstock erweitert

Dass dieser Neustart so gut gelang, verdanke man vor allem in Weinberg der Tatsache, dass man die Pandemie nutzte, um sich digital und technisch neu aufzustellen, so konnte auf die diversen Lockdowns gut reagiert werden. Auch die Kundenstruktur hat sich geändert: Hatte man früher hauptsächlich Abteilungen der Landesregierung für Seminare zu Gast, entdeckt nun zunehmend die Wirtschaft das Schloss Weinberg als Tagungsort.

Schloss Zell habe sich mit seinem Fokus auf Erwachsenenbildung und Musik durch hohe Qualitätsstandards einen soliden Kundenstamm aufgebaut, sagt Ladendorfer. "Neben unseren 57 Hotelzimmern direkt im Schloss und den historischen Prunkräumen genießt vor allem die hausinterne Schlossküche einen ausgezeichneten Ruf."

3D-Rundgang durch das Schloss

Als Weiterentwicklung der Zusammenlegung von Schloss Weinberg und Schloss Zell an der Pram zu den Bildungsschlössern Oberösterreich ging heuer im Februar ein neuer Internetauftritt online. Neben transparenten Informationen und einer einfachen Kontaktaufnahme können die Benutzer auch die Prunkräume beider Schlösser in einem virtuellen 3D-Rundgang erkunden. Zu sehen gibt es diesen Erlebnis-Rundgang unter bildungsschloesser.at

Doch mittlerweile ist der Blick längst wieder nach vorne gerichtet: in Schloss Zell auf das Benefizkonzert am 12. März mit dem Symphonischen Orchester VIB und Solist Jakob Gattermann (Beginn: 15.30 Uhr; ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen) und in Schloss Weinberg auf den den 25. und 26. März. Dann nämlich lädt das Renaissance-Schloss jeweils von 9 bis 17 Uhr zum alljährlichen Frühlingserwachen ein. Mehr als 80 Kunsthandwerker stellen beim Ostermarkt ihre Produkte im frühlingshaft dekorierten Ambiente aus und zeigen ihr Können in lebenden Werkstätten. Im Rittersaal gastiert der Kasperl der Puppenkistlbühne Linz-Urfahr, und der Osterhase beschenkt die kleinsten Besucher. In der Schlosskapelle werden Passionskrippen der Mühlviertler Krippenfreunde ausgestellt. (lebe, wm)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Zell an der Pram Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.