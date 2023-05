Bildung statt Betteln: Rotary Club Ried gibt Roma-Kindern eine Perspektive

Seit drei Jahren unterstützt der Rotary Club Ried ein Sozialprojekt in Serbien. Es soll Kindern aus Roma-Familien ermöglichen, durch Bildung die Armutsspirale zu durchbrechen. Die Hilfe ist gut angelegt, wie Vertreter des Serviceclubs nun bei einem Besuch in Serbien feststellten.

Die Region Aleksinac in Südserbien ist geprägt von großer Armut – eine Folge des Zusammenbruchs der Bergbauindustrie vor wenigen Jahrzehnten. Roma-Familien sind besonders betroffen: Viele Kinder gehen nicht zur Schule, sie müssen betteln oder als Schrottsammler arbeiten. Mangels Zukunftschancen wandern viele junge Menschen ab.

Lichtblicke in tristem Umfeld

Seit 2020 unterstützen die Rieder Rotarier neben zahlreichen Hilfsprojekten im Raum Ried ein Sozialprojekt der Caritas Beograd in Kooperation mit Caritas Österreich. So ermöglichte der Club für mehr als 100 Kinder aus Roma-Siedlungen den Schultransport und gesunde Schuljausen – für die Kinder oft die einzige Mahlzeit des Tages. Aktuell fördert der RC Ried ein "IT Learning Center" für Grundschüler aus Brennpunktschulen in Aleksinac durch die Anschaffung von Laptops und die Bezahlung von zwei Lehrkräften.

Bisher flossen mit Unterstützung der Rotary Foundation rund 30.000 Euro in das Projekt, das auch im nächsten Clubjahr fortgesetzt werden soll.

Dass das Geld sorgsam verwaltet wird und gut angelegt ist, erfuhr eine Abordnung des RC Ried nun bei einem Besuch in Südserbien. "Dank des großen Engagements der Akteure vor Ort ermöglicht das Projekt Lichtblicke in einem Umfeld von hoher Arbeitslosigkeit, Analphabetismus und bedrückender Armut", berichtet Friedrich Renner, der als Gemeindienstverantwortlicher beim RC Ried die Initiative auf den Weg gebracht hat. "Bildung ist einer der Schwerpunktbereiche in der Projektarbeit von Rotary, denn Bildung schafft Zukunftsperspektiven für Kinder und Jugendliche. Unser Clubprojekt in Aleksinac ist ein kleiner Beitrag zur Lösung großer Probleme", fasst Clubpräsident Rudolf Gruber die Erkenntnisse aus dem Besuch an Ort und Stelle zusammen.

