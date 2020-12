Ein "Umweltfrevel" wurde in einer Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Ried im Bereich des Rückhaltebeckens in Pattigham vermutet. In der vorwöchigen Ausgabe hat die Rieder Volkszeitung eine Aufklärung des Vorfalls versucht. Ob es sich bei der Anzeige um eine haltlose Anschuldigung handelt oder ob doch verunreinigtes Material bei der Sanierung eines Weges im Bereich des Rückhaltebeckens verbaut wurde.