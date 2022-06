Bierregion jetzt mit eigener Tracht im Einsatz

Neben Köstlichkeiten in flüssiger Form werden in Wien auch Innviertler Knödel kredenzt, der Rieder Diplom-Biersommelier Karl Zuser lädt zur Bierverkostung. Und die Bierregion ist bei Auftritten ab sofort auch in gemeinsamer Tracht unterwegs. Ein eigenes "Bierregions-Dirndl" wurde entworfen und geschneidert in der Werkstatt des Obernberger Trachtenspezialisten Wenger.

"Geburtstagsparty" in Ried

Mit Musik und feinen Bierspezialitäten feiert die Bierregion Innviertel ihr 10-Jahr-Jubiläum: Am Donnerstag, 14. Juli, ab 17 Uhr steigt auf der KiK-Bühne beim Neptunbrunnen in Ried eine Geburtstagsparty mit Musik der Innviertler Formationen "d’Hoamatlandla" und "Tweed". Der Eintritt ist frei.