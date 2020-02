Seinen Ursprung hat der Biermärz in der Zeit, als es bei der Herstellung und Lagerung des Bieres keine Kühlmöglichkeiten gab. Dieses Problem gehört zwar längst der Vergangenheit an, der Biermärz wird im Innviertel trotzdem noch ausgiebig gefeiert. Zehn Brauereien aus allen drei Bezirken haben ein umfassendes Programm in allen drei Bezirken auf die Beine gestellt: In Summe können bis 31. März mehr als 70 Veranstaltungen zum Thema Bier besucht werden.