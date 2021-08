Kühle Keller, dazu Schatten von Bäumen und eine Auswahl köstlicher Biere werden im Rahmen einer Biermesse am Samstag, 28. August, von 14 bis 20 Uhr, in der Raaber Kellergröppe serviert. Acht Brauereien der Bierregion Innviertel sowie sechs weitere Brauereien liefern den Rohstoff für ein gemütliches Stelldichein in der lauschigen Kellergasse, in der früher das Bier der ehemals drei Raaber Brauereien lagerte. Kulinarik gibt es auch in fester Form. Die Messe soll Biergenießer und auch Hobbybrauer