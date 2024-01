"Biermärz" präsentiert zur zwölften Auflage viele Höhepunkte

Im Jahr 2013 hat sich die "Bierregion Innviertel" – ein Zusammenschluss von zehn Brauereien, Wirten, Tourismus und regionaler Wirtschaft – dazu entschlossen, den "Biermärz" wieder zu beleben. Zum bereits zwölften Mal lädt man auch in diesem Jahr zu zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema Bier ein. Die offizielle Eröffnung findet mit der "Biermärz-Gala" am Freitag, 1. März, statt. Am Loryhof in Wippenham wird ein viergängiges Menü serviert, dazu natürlich Biere aus der Bierregion Innviertel.

Der "Biermärz" sei eines der großen touristischen Aushängeschilder der Region, betonte Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverbands "s’Innviertel", gestern anlässlich eines Pressegesprächs. "Das Bier ist vor allem für Gruppen ein Grund, um ins Innviertel zu kommen", sagt Hartl. So soll das traditionelle – und nicht nur im Innviertel beliebte – Getränk auch Anziehungspunkt für die vielen weiteren, kulinarischen Veranstaltungen des Biermärz sein.

Ein Höhepunkt geht am Montag, 11. März, in der Fill Future Zone in Gurten über die Bühne. Bei der Charity-Dinner-Party kochen sieben Innviertler Haubenköche auf.

Der Reinerlös der Veranstaltung, die bereits ausverkauft ist, geht an das Kinderschutzzentrum Innviertel. Gefeiert wird ein paar Tage darauf aber auch am Samstag, 16. März, zum einen im Woigartlbräu in Schalchen, wo das fünfjährige Jubiläum mit einem Bieranstich und Musik aus den 60er- und 70er-Jahren begangen wird, zum anderen lädt an diesem Tag auch das Weberbräu in Ried zu einem Drei-Gänge-Menü, inklusive einer feinen Auswahl der Bierregion-Biere.

Alle Veranstaltungen und Infos unter www.biermaerz.at

