Bierbecher auf Festbesucher geworfen: Rauferei bei Polterabend im Innviertel

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen feierte am Samstagabend bei einem Fest in Andorf seinen Junggesellen-Abschied. Gegen ein Uhr früh begannen er und sein Bruder (34) zu pöbeln: Sie stießen mehrere Gäste an und warfen volle Bierbecher in die Menschenmenge. Daraufhin schritt das Sicherheitspersonal ein.

Zwischen der Polterrunde und den Securitys kam es zu einer Rauferei, bei der die beiden Brüder und zwei Sicherheitsverantwortliche leicht verletzt wurden. Einer der Security-Mitarbeiter wurde in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht.

