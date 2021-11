Bezirkspremiere in der Stufe Gold

21 Kräfte aus dem Bewerterstab und dem Bezirkskommando, die vor zwei Jahren in der Kategorie Silber angetreten waren, stellten sich in drei Gruppen der Herausforderung in der Kategorie Tanklöschfahrzeug. Es galt, Aufgaben in einem vorgegebenen Zeitfenster möglichst effizient zu bewältigen.

Mit der Abnahme der Leistungsprüfung wird auch die Befähigung erteilt, Gruppen aus den Feuerwehren des Bezirks zu bewerten.