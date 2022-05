Bezirkspolizeikommandos unter neuer Führung

Im Mai 2013 wechselte Major Stefan Haslberger, damals stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Martin Pumberger in Braunau, nach Ried. Dort wurde der 52-Jährige kurze Zeit später zum Bezirkspolizeikommandanten bestellt. Pumberger (64) trat, wie in den OÖN berichtet, Ende März die Pension an.

Haslberger ergriff die Chance, jetzt an seiner alten Wirkungsstätte Chef zu werden. Seit einigen Wochen arbeitet er in Braunau, wo er nach neun Jahren in Ried jetzt das Bezirkspolizeikommando in der größten Innviertler Stadt leitet.

Stefan Haslberger wechselte nach rund neun Jahren als Leiter in Ried zurück nach Braunau. Bild: Polizei Oberösterreich

In Ried wird Gerald Eichinger mit 1. Juni die Leitung übernehmen. Der 52-Jährige aus dem Bezirk Eferding bringt reichlich Erfahrung mit ins Innviertel. Bereits im Alter von 28 Jahren wurde Eichinger 1998 Bezirkspolizeikommandant von Eferding, damals war er der Jüngste in ganz Österreich.

Vorfreude bei Eichinger

Nach rund 19 Jahren wechselte Eichinger im Frühling 2017 in die Landesleitzentrale (LLZ) nach Linz. Dieses leitete Eichinger bis vor kurzem, jetzt nimmt er die Herausforderung in Ried an.

"Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen in Ried. Durch meine Erfahrung als Bezirkspolizeikommandant in Eferding wird es kein kompletter Neustart für mich, wenngleich man natürlich den Bezirk Ried nicht mit dem Bezirk Eferding vergleichen kann", sagt Gerald Eichinger im Gespräch mit den OÖN.

Ausführliche Interviews mit den beiden neuen Bezirkspolizeikommandanten Stefan Haslberger und Gerald Eichinger lesen Sie kommende Woche in den Oberösterreichischen Nachrichten.