Bezirksliga West: Union St. Martin/Innkreis trennt sich vor Lokalderby vom Trainer

Am vergangenen Sonntag verlor St. Martin mit 0:6 in Natternbach.

Nach vier Spielen ohne Punkt zog man in St. Martin die Reißleine. Aufgrund des schwachen Saisonstarts mit einem Torverhältnis von 4:18 trennte sich der Bezirksliga-West-Klub am Montag nach zwei Jahren von Trainer Mathias Bortenschlager. Und das ausgerechnet vor dem großen Lokalderby gegen die ebenfalls noch punktelose SPG Utzenaich/Antiesenhofen am kommenden Samstag (16 Uhr).

"Es war keine leichte Entscheidung“, sagt St. Martins Sektionsleiter Manfred Weilhartner. „Mathias hat sich vom Nachwuchsbereich hochgearbeitet und ist ein St. Martiner Urgestein. Wir wollen aber schon jetzt einen neuen Impuls in die Mannschaft bringen.“ Man habe zu diesem frühen Saisonzeitpunkt reagieren müssen, um nicht schon vorzeitig den Anschluss zu verlieren. "Man muss nur auf die Tabelle schauen. Wir befinden uns schon in jetzt in einer Situation, aus der man nur mehr schwer rauskommt“, sagt Weilhartner. Über den (interimistischen) Nachfolger von Mathias Bortenschlager soll heute Abend entschieden werden.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer