Bezirkshauptfrau arbeitete einen Tag lang als Küchenhelferin im "Dahoam"

EBERSCHWANG, BEZIRK RIED. Pflegeberuf vor den Vorhang holen und die schönen Seiten zeigen ist das Ziel einer Kampagne.

Beim Grießnockerl zubereiten, von links: Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer, Michael Schober (Leiter Betreuungs- und Pflegedienst) und Küchenleiter Sebastian Haslinger. Bild: OÖN/jsz

"Die Politik muss rasch und nachhaltig viele Menschen für den Pflegeberuf begeistern. Leider wird auch hier in Eberschwang die Aufnahme weiterer Bewohnerinnen und Bewohner vom Mangel an ausgebildeten Pflegepersonen bestimmt. Wir brauchen engagierte und motivierte Kräfte", sagte Landesrätin Christine Haberlander bei der Eröffnungsansprache im Pflegeheim Eberschwang im Vorjahr.

Ein Versprechen eingelöst hat am vergangenen Montag die Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Die Obfrau des Sozialhilfeverbandes erschien um Punkt sieben Uhr früh in der Küche und verbrachte einen Tag mit den Mitarbeitern und Pressevertretern im neuen Pflegeheim Eberschwang.

"Ich möchte auch einen Beitrag leisten, viele Vorurteile abzubauen. Brei und Suppe als Essen, so etwas gibt es nicht. In unseren Einrichtungen wird hervorragend gekocht, mehr als 90 Prozent der Lebensmittel kommen aus der Region und werden frisch verarbeitet. Dosen, Packerl und Gefriergut werden gemieden", sagt Yvonne Weidenholzer.

Auch der Begriff "Heim" wird nicht gerne gehört. "Wir sind wirklich bemüht, unseren Bewohnern ein zweites ‘Dahoam’ zu bieten. Schön wohnen, ein geregelter Tagesablauf und viele Aktivitäten sind notwendig, um den pflegebedürftigen Personen auch etwas zu bieten", sagt Michael Schober, Leiter des Betreuungs- und Pflegedienstes.

In Eberschwang könnten bei Vollauslastung 84 Bewohner betreut werden. Momentan leben aber nur 32 Senioren hier. Gemeinsam mit den beiden Häusern in Ried (230 Bewohner) und Obernberg (98) werden im Rieder Bezirk vom Sozialhilfeverband insgesamt 360 Personen von 395 Mitarbeitern gepflegt. Das sind 260 "Personaleinheiten" (Voll- und Teilzeit). Außerdem gibt es noch fünf Mobile Dienste verschiedener Trägerorganisationen. "So lange zu Hause bleiben wir es geht, das ist der Wunsch der meisten Menschen. Die gewohnte Umgebung ist gerade bei älteren Menschen sehr wichtig", sagt die Bezirkshauptfrau.

Hier serviert der Küchenchef

Der Umgang mit den Bewohnern in Eberschwang ist äußerst freundschaftlich. Hier serviert Küchenleiter Sebastian Haslinger mit seinem Team das Essen persönlich. "Wollen sie eine Suppe, als Hauptspeise gibt es heute ein Geschnetzeltes mit Nudeln. Wer noch Hunger hat kann gerne noch einen Bauernkrapfen mit Apfelmus oder Marmelade bekommen." Die Bewohner sind schon sichtlich hungrig und auch die Scheu vor den Presseleuten ist ganz schnell verflogen. Sie sind gesprächig und freuen sich über das ausgezeichnete Essen. Und staunen auch ein wenig, dass sie an diesem Tag von der Bezirkshauptfrau das Essen auf den Teller bekommen. Die "Bezirkschefin" hat sich – soviel darf verraten werden – beim Zubereiten der Grießnockerl und Bauernkrapfen – durchaus als große Hilfe in der Pflegeheimküche erwiesen.

Demnächst soll auch die neue Kampagne "Helden ohne Umhang" gestartet werden, bei der Mitarbeiter aus Pflege, Reinigung, Haushaltsdienst, Wäscherei usw. in den Vordergrund gestellt werden. "Wenn wir die nicht hätten, wäre das Problem noch wesentlich größer", so Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Ziel der Kampagne ist es, die vielen positiven Seiten des Berufs zu zeigen und nicht nur immer alles negativ darzustellen. "Die Arbeitszeiten sind gut einteilbar, auch für Karenz-Wiedereinsteigerinnen. Wir werden in Eberschwang und in Ried demnächst eine Kinderbetreuung mit Tagesmüttern anbieten", hofft Yvonne Weidenholzer auf reges Interesse bei Frauen nach der Kinderpause. Bereits im April startet wieder eine Ausbildung zum Fach-Sozialbetreuer Altenarbeit. Allerdings muss dazu auch die Mindestteilnehmerzahl erreicht werden. Zusätzlich wird im Herbst in Ried die "Junge Pflege" angeboten. "Da können Jugendliche ab 16 Jahren den Pflegeberuf erlernen", so Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer.

