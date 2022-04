Bezirk Schärding: Geringste Arbeitslosigkeit seit mehr als 30 Jahren

Im Bezirk Schärding liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei niedrigen 3,2 Prozent – dies bedeutet einen Rückgang um knapp 42 Prozent oder 555 Suchende, so Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Schärding. "Die Arbeitslosigkeit in Schärding ist im März am stärksten in ganz Oberösterreich gesunken. Als Novum haben wir mittlerweile weniger Arbeitslose als Stellenangebote vorgemerkt."

Erfreulich: aktuell erlebe man im Bezirk Schärding die geringste März-Arbeitslosigkeit seit mehr als 30 Jahren. Für die Betriebe werde es dadurch allerdings immer schwieriger, ihren Bedarf an Arbeitskräften abzudecken. Umgekehrt seien die Job-Chancen gut wie selten zuvor. "Leider stimmen aber die von den Arbeitsuchenden mitgebrachten Kenntnisse und Qualifikationen oft nicht mit den Jobanforderungen überein", so Slaby. Die Anzahl der im Bezirk von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffenen konnte binnen zwölf Monaten halbiert werden, rund 23.600 Beschäftigte bedeuten einen jahreszeitlichen Höchstwert, so das AMS.

900 offen gemeldete Stellen

Per Ende März waren bezirksweit 775 Arbeitslose und 232 Schulungsteilnehmer vorgemerkt. Davon haben 170 Betroffene Wiedereinstellzusagen für die nächsten Wochen bereits in der Tasche. "232 der aktuell beim AMS Schärding Vorgemerkten haben gesundheitliche Vermittlungseinschränkungen. Der relativ geringen Arbeitslosigkeit stehen knapp 900 offene Stellen gegenüber."

Gesucht werden beispielsweise 126 Mitarbeiter im Bereich Metall-/Elektro, 117 im Fremdenverkehr/Tourismus, 95 in Büroberufen und 91 im Handel.

Gemeinsam mit der Wirtschaft sehe man die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels als eine der maßgeblichen Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Im Vorjahr habe das AMS Schärding knapp 350 Arbeitserprobungen bewilligt, in 220 Fällen mit Erfolg. 1,8 Millionen Euro wurden für Eingliederungsbeihilfen sowie Lehrstellenförderungen ausgegeben. Minderqualifizierten biete das AMS die Möglichkeit zur Absolvierung einer Facharbeiterausbildung.

Harald Slaby verweist auch auf das Modell "Arbeitsplatznahe Qualifizierung", mit dem Geringqualifizierte direkt in den Betrieben die für eine dauerhafte Arbeitsaufnahme erforderlichen Qualifikationen erwerben können.