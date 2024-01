Bezirk Schärding: Arbeitslosigkeit ist 2023 gestiegen

1682 Arbeitslose (494 Frauen, 1188 Männer) sowie 241 Schulungsteilnehmer waren am letzten Tag des Jahres 2023 im Bezirk Schärding arbeitsuchend vorgemerkt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um fast 300 Personen beziehungsweise 20 Prozent.

Allein im Dezember kam es beim AMS Schärding zu 992 Zugängen in der Arbeitslosigkeit. Dem gegenüber standen 150 Abgänge. Die Arbeitslosenquote betrug 6,7 Prozent, der OÖ-Schnitt lag bei 5,7 Prozent.

"Der überwiegende Teil der kräftigen Zunahme der Arbeitslosigkeit in den Wintermonaten ist saisonal beziehungsweise wetterbedingt und damit im Bezirk grundsätzlich nichts Neues", sagt Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservice Schärding.

Viele Wiedereinstellungszusagen

Laut Slaby haben viele Unternehmen aus dem Bau- und Baunebengewerbe vergangenes Jahr ihre Mitarbeiter schon um einiges früher als in den letzten Jahren freigestellt. "Auf diese Weise dürfte sich die allgemein etwas schwächere Konjunktur im Besonderen bemerkbar machen", berichtet Schärdings AMS-Chef. Neben den vielen negativen Meldungen gibt es aber auch Positives zu berichten. 800 der im Dezember arbeitslos gemeldeten Personen haben eine Wiedereinstellungszusage. "Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der beim AMS Schärding Vorgemerkten bereits wieder ein Fixticket für die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz in der Tasche hat, sobald die Bausaison in den nächsten Wochen wieder anspringt", sagt Slaby.

