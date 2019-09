Bezirk Braunau wächst bis 2040 um 9,9 Prozent

Eine aktuelle Bevölkerungsprognose für das Jahr 2040 präsentierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Ausgearbeitet wurde die Prognose von der Abteilung Statistik des Landes. Rund 107.000 Menschen werden demnach 2040 mehr in Oberösterreich leben.

Im Innviertel wird vor allem der Bezirk Braunau in den kommenden 20 Jahren überdurchschnittlich wachsen. Es wird eine Einwohnersteigerung um rund 9,9 Prozent erwartet. Anfang 2019 lebten etwas mehr als 104.000 Personen im Bezirk Braunau mit seinen insgesamt 46 Gemeinden. Die positive Entwicklung der Einwohnerzahlen dürfte auch mit der Nähe zum Ballungsraum Salzburg zu tun haben.

Ein anderes Bild zeigt sich hingegen im Bezirk Schärding. Mit lediglich 1,1 Prozent Wachstum liegt der Bezirk mit seinen rund 57.000 Einwohnern weit unter dem prognostizierten Landesschnitt von 7,3 Prozent.

Im Bezirk Ried mit seinen 61.000 Einwohnern wird sich in den kommenden 20 Jahren, wie auch in Schärding, relativ wenig ändern. Mit einer Bevölkerungszunahme von drei Prozent liegt Ried ebenfalls weit unter dem Durchschnitt.

Große Herausforderungen warten vor allem in der Pflege und Betreuung von älteren Menschen. Der Anteil der jungen Menschen wird sinken, während sich der Seniorenanteil um mehr als neun Prozent auf 27,6 Prozent erhöhen wird. Schon jetzt gibt es in mehreren Pflegeheimen im Innviertel, unter anderem in Eggelsberg und Eberschwang, große Probleme, gut ausgebildetes Pflegepersonal zu finden. Für die Politik bedeute das, Vorsorge zu treffen, sagt Landeshauptmann Stelzer.