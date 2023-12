Bezirk Braunau: Schnee verursachte 100.000 Festmeter Schadholz

"Die stehen nicht mehr auf", sagt Peter Kölblinger und schüttelt den Kopf. Der Bezirksforstinspektor der BH Braunau zeigt auf Birken in einem Wald in Burgkirchen, denen die Schneelast so zu schaffen gemacht hat, dass nichts mehr von ihrer sonst geraden Form übrig ist. Wo man im Wald hinblickt, sind Schäden zu erkennen und zwar quer durch den ganzen Bezirk Braunau: Abgebrochene Stämme, entwurzelte oder geknickte Bäume – der Anblick ist kein schöner.