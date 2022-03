Bezirk Braunau: 2373 Jobsuchende, zugleich 2097 offene Stellen

Weder Pandemie noch der Krieg in der Ukraine hätten bisher etwas daran geändert: Viele Unternehmen suchten – nach wie vor und oft vergeblich – intensiv nach Fach- und Arbeitskräften, so Steidl.

Das zeige sich auch anhand der mit 2097 hohen Anzahl an offenen Stellen, die im Bezirk via AMS Ende Februar gemeldet gewesen seien. Dabei nicht eingerechnet seien offene Stellen, die nicht via AMS ausgeschrieben seien.

Gleichzeitig gebe es im Bezirk 2373 Arbeitslose, deren rasche Vermittlung jetzt oberstes Ziel sein müsse. Die Wirtschaftskammer werde in den nächsten Wochen der aktiven Vermittlung von Hilfs- und Anlernkräften besonderes Augenmerk schenken.

"Beinahe jeder zweite Arbeitslose hat nur einen Pflichtschulabschluss, gleichzeitig suchen viele Betriebe solche Arbeitskräfte, die sie in weiterer Folge arbeitsplatzbezogen qualifizieren können. Eine höhere Vermittlungsquote in diesem Segment ist dringend notwendig und auch möglich", so Steidl.

In Sachen arbeitsplatzbezogener Qualifizierung und der Aufnahme weniger qualifizierter Kräfte gebe es in vielen Unternehmen freilich Luft nach oben, so Beobachter. Jedenfalls sei seitens des Gesetzgebers zusätzliche Dynamik in die Vermittlungsaktivitäten zu bringen, so Steidl: Arbeiten müsse sich entsprechend lohnen. Ein gestaffeltes Arbeitslosengeld, eine deutliche Beschränkung der Zuverdienstmöglichkeiten für Arbeitslose und die "dringend notwendige Reparatur" der Notstandshilfe würden den Anreiz für Arbeitslose signifikant erhöhen, wieder eine Beschäftigung aufzunehmen, so Braunaus Wirtschaftskammer-Obmann. Zudem gelte es, via AMS verstärkt über die Bezirksgrenzen hinaus zu vermitteln.

Grundsätzlich haben sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt im Bezirk Braunau in den vergangenen Jahren rasant entwickelt: Derzeit gibt es 44.500 Arbeitnehmer, das sind um rund 8000 mehr als noch vor zehn Jahren.