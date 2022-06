Bewerbserfolge für mehrere Lehrlinge

Beim Landes-Lehrlingswettbewerb der Metalltechnik-Stahlbautechniker siegte der 18-jährige Schärdinger Viktor Reitinger, der bei der Metall Auer in Wernstein beschäftigt ist.

Ebenfalls bei Metall Auer ausgebildet wird Andreas Reiter aus St. Roman, der den dritten Platz schaffte. Platz zwei bei den Maschinenbautechnikern holte Matthias Lorenz aus Bad Griesbach, der bei Hargassner in Weng beschäftigt ist; Platz drei ging an Michael Hintermaier aus Moosbach, der bei Faschang Werkzeugbau in Weng ausgebildet wird.