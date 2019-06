Groß war die Aufregung im Großraum Ried im Innkreis am Sonntag, 26. Mai. Am frühen Abend wurde eine Tankstelle in Aurolzmünster überfallen, die OÖN haben berichtet. Dabei soll der 20 Jahre alte Haupttäter laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ried den Angestellten des Tankstellenshops mit einer geladenen Gaspistole bedroht haben. Kurze Zeit später wurde das räuberische Trio aber bereits gefasst, samt der Beute in der Höhe von 3145 Euro.