Bewaffneter Raubüberfall in Grenznähe: Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Raubüberfall auf ein Pferdesport-Geschäft ereignete sich Donnerstagabend in Hartham bei der Grenzgemeinde Neuhaus am Inn. Laut Polizei Niederbayern soll es sich bei dem mit einer Pistole bewaffnetem Täter um einen 25-30-jährigen Mann, der mit ausländischen Akzent sprach, handeln. Er erbeutete einen Betrag im dreistelligen Bereich. Eine Großfahndung der Polizei wurde eingeleitet. Das Fluchtauto soll in Richtung Autobahn A3, Anschlussstelle Pocking, unterwegs gewesen sein.

Der Täter erbeutete einen dreistelligen Betrag, den er in die rote Tasche steckte.

Vom Pkw ist bislang nichts bekannt.

Der Pkw fuhr in Richtung Autobahn, A3, Anschlusstelle Pocking davon.

Großfahndung läuft! Zahlreiche Streifen sind im Einsatz.

Hinweise unverzüglich an die 110 — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) January 9, 2020

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.