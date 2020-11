Angespannte Situation: Bereits 98 Corona-Patienten in den drei Innviertler Spitälern

Weiterhin sehr besorgniserregend entwickelt sich die Corona-Situation im Innviertel, vor allem in den Bezirken Ried und Schärding, die seit Tagen zu den österreichweiten "Corona-Hotspots" zählen. Mit Stand gestern, 12 Uhr, waren im Bezirk Ried 703 Personen als "corona-positiv" registriert, in Schärding 628. Damit ist in diesen beiden Bezirken aktuell rund jeder 100. Einwohner mit dem Virus infiziert, Tausende sind in Quarantäne.

In Braunau lag die Zahl gestern bei 592 Personen, allerdings ist der Bezirk von der Einwohnerzahl her der mit Abstand größte im Innviertel. Stark steigend ist auch die Anzahl der Patienten, die in den drei Innviertler Krankenhäusern wegen einer Corona-Erkrankung behandelt werden müssen.

Hier entwickelt sich die Lage auch in Braunau durchaus dynamisch: Gestern Vormittag waren im Spital 25 mit Corona erkrankte Patienten registriert, drei davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Am 27. Oktober mussten lediglich vier Personen wegen Corona im Braunauer Spital behandelt werden. In Schärding ist die Zahl von zehn Patienten (27. Oktober) auf mittlerweile 27, zwei davon auf der Intensivstation, gestiegen (Stand gestern Vormittag). Die Zahlen seien lediglich eine Momentaufnahme, die Situation ändere sich ständig, heißt es vom Klinikum Schärding.

Situation "sehr herausfordernd"

Thomas Meindl, der Ärztliche Direktor des Klinikums Schärding, betont, dass man auf die Versorgung der Covid-19-Patienten durch hausinterne Planungen und engen Austausch mit dem Krisenstab des Landes zwar gut vorbereitet sei, die Situation sei jedoch "sehr herausfordernd. Mit der aktuellen Entwicklung und den rasch steigenden Infektionszahlen werden wir in einigen Tagen vor noch größeren Herausforderungen stehen. Wir appellieren an die Bevölkerung, die entsprechenden Maßnahmen, wie Abstand halten, Maske tragen, soziale Kontakte reduzieren sowie Hände desinfizieren, unbedingt einzuhalten."

Thomas Meindl, Ärztlicher Direktor des Klinikums Schärding Bild: gespag

"Aufgrund der steigenden Anzahl der Covid-19-Patienten ist die Situation in unserem Krankenhaus angespannt, wir können aber auf die Erfahrungen in der Bewältigung der ersten Welle im Frühjahr zurückgreifen", sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer des Krankenhauses Ried. Die Zahl der Covid-19-Patienten ist in den vergangenen eineinhalb Wochen von 29 auf 46 gestiegen, vier werden auf der Intensivstation betreut.

"Wegen erhöhten Patientenaufkommens mussten wir Kapazitäten für die Behandlung schwer an Covid-19 Erkrankter schaffen. Geplante, nicht dringliche Leistungen werden deshalb reduziert. Für Akutfälle sowie dringend notwendige Untersuchungen und Behandlungen steht das Krankenhaus aber weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Die Mitarbeiter leisten in dieser angespannten Situation hervorragende Arbeit und legen größten Wert auf die Menschlichkeit", sagt Johannes Huber, Ärztlicher Direktor des Rieder Spitals.

Appell an Innviertler Bevölkerung

Huber und Minihuber appellieren an die Bevölkerung: "Um die Zahl der Infektionen zu senken, ersuchen wir die Menschen im Innviertel, die Schutzmaßnahmen zu befolgen und alle nicht unbedingt notwendigen Sozialkontakte zu vermeiden. Die Bewältigung der Krise kann nur durch die Gesellschaft erfolgen."

„Aufgrund der steigenden Anzahl an Covid-19-Patienten ist die Situation in unserem Krankenhaus angespannt.“ Johann Minihuber, Spital Ried

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at