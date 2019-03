Bettlerbanden unterwegs: "Wer sich bedrängt fühlt, soll unbedingt die Polizei anrufen"

BEZIRK BRAUNAU. Sobald es wärmer wird, kehren auch wieder vermehrt Bettler auf die Straße zurück. Leider oft auch organisierte Bettlerbanden, vorwiegend aus dem Osten.

Betteln ist erlaubt, solange es nicht aufdringlich ist. Bild: ebra

"Das Gebiet wird noch in den Herkunftsländern aufgeteilt, damit sie sich nicht bei uns hier in die Quere kommen", sagt Schiefegger. Organisiertes Betteln ist zwar verboten, aber sehr schwer zu verhindern. "Es steht natürlich jedem von uns frei zu spenden, wenn er das möchte", betont Schiefegger immer wieder. Nur gebe es oft Situationen, in denen sich Menschen bedrängt fühlen und nicht richtig handeln.

Nicht nachgehen oder anfassen

"Bettler dürfen niemanden unaufgefordert begleiten, ihm nachgehen, anfassen oder beschimpfen, auch nicht in fremden Sprachen", betont Schiefegger. Wer in so eine Situation kommt, dürfe sich nicht einschüchtern lassen. "Und bitte immer 133 anrufen. Oft trauen sich die Menschen nicht, aber wir sind ja ein Vertrauenspartner und genau für solche Situationen da", sagt Schiefegger.

Das Betteln mit Kindern ist ebenfalls verboten, mit Hunden aber erlaubt. Auch das Betteln von Haus zu Haus ist illegal. "Wenn die Bettlerbanden in der Nachbarschaft sind, bitte immer aufmerksam sein", sagt Schiefegger. Er betont, keinesfalls jemanden unter Generalverdacht stellen zu wollen, aber Vorsicht sei eben besser als Nachsicht. "In letzter Zeit ist die Anzahl der Einschleichdiebstähle gestiegen", sagt der Chefinspektor und ergänzt: "Die Leute sind teilweise so sorglos. Sie schließen vielleicht Haustür und Fenster ab, aber nicht die Verbindungstür von der Garage ins Haus. So sind in vergangener Zeit in einige Häuser Diebe eingestiegen", sagt er. Wenn einem Nachbarn etwas Ungewöhnliches auffällt, solle er immer der Polizei Bescheid geben. "Fremde Kennzeichen aufschreiben und auf andere Hinweise achten", nennt er als Beispiele, wie der Polizei geholfen werden kann.

Bettelbanden schwer zu kriegen

Hinter den Bettelbanden steht meistens eine hierarchische Organisation. "Am ärmsten ist ja der Bettler dran, der bei uns auf der Straße sitzt. Er muss den größten Anteil des Geldes abgeben. Und die, die an der Spitze stehen, kennt er meist gar nicht. Die lassen es sich gut gehen, während er den ganzen Tag betteln muss", sagt Schiefegger.

Deshalb sei es kaum möglich, große Bettelringe zu zerschlagen, aber zumindest kann die Polizei Bettlerströme im Auge behalten. "Es ist wichtig, dass man die Personen aus der Anonymität heraushebt, um im Falle des Falles einen Ermittlungsansatz zu haben", sagt Schiefegger.

Auszug aus dem OÖ Polizeistrafgesetz zur Bettelei

Wer in aufdringlicher oder aggressiver Weise, wie durch Anfassen oder unaufgefordertes Begleiten oder Beschimpfen, um Geld oder geldwerte Sachen an einem öffentlichen Ort bettelt oder von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus umherzieht, um so zu betteln, oder gewerbsmäßig oder als Beteiligter einer organisierten Gruppe in dieser Weise bettelt, begeht eine Verwaltungsübertretung.

Wer eine andere Person zum Betteln veranlasst oder ein solches Betteln organisiert, begeht eine Verwaltungsübertretung.

Wer eine unmündige minderjährige Person beim Betteln mitführt, begeht eine Verwaltungsübertretung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema