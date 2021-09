Betrunkener schlug seine Lebensgefährtin und attackierte Polizisten

Nachdem der Familienvater am Freitagabend gegenüber seiner Lebensgefährtin wurde, alarmierte diese die Polizei. Daraufhin flüchtete der Mann aus der Wohnung.

Später kehrte er aber in die leere Wohnung zurück, wo er auf Polizeibeamte traf. Sofort wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. "Daraufhin verhielt sich der massiv alkoholisierte Mann sofort aggressiv und versuchte auf die Polizisten loszugehen", berichtete die Polizei am Sonntagvormittag. Schließlich konnte er aber in der Wohnung festgenommen werden, wobei der Mann sich mit Tritten und Schlägen zu wehren versuchte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Dem 27- Jährigen wird versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er wurde in den Arrestbereich der PI Braunau überstellt. Ein Alkotest ergab 2,8 Promille. "Im Zuge seiner Vernehmung am nächsten Tag zeigte sich der Beschuldigte umfassend geständig und reumütig", heißt es in einer Presseaussendung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wird der Mann auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht.