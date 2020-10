Betrunkener konnte sich an Fahrraddiebstahl "nicht erinnern"

Er könne sich an den Diebstahl in der Nacht auf 27. September nicht mehr erinnern, da er zu betrunken war, gab der Mann in seiner Einvernahme an. Tatsächlich hatte der 35-Jährige in der Tatnacht zwei Promille Alkohol intus. Er war von Beamten der Stadtpolizei Schärding kontrolliert worden, weil er ohne Beleuchtung am Stadtplatz unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt war allerdings noch nicht bekannt, dass es sich um ein gestohlenes Fahrrad handelte.

Erst tags darauf zeigte ein 36-Jähriger den Diebstahl an. Das Rad wurde drei Tage später an der Wohnadresse des Rumänen sichergestellt und seinem rechtmäßigen Inhaber unbeschädigt wieder ausgehändigt. Der Rumäne wird bei Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.