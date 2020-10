Betrunkener flüchtete nach Unfall

Am Sonntagnachmittag beobachteten Passanten in Duttendorf (Bezirk Braunau) merkwürdige Vorkommnisse: Ein Auto rammte ein Verkehrszeichen und fuhr es um, der Lenker fuhr zunächst jedoch weiter. Nach einigen hundert Metern blieb er doch stehen, um seinen Schaden zu begutachten. Danach fuhr er weiter. Die herbeigerufenen Polizisten trafen den Lenker zuhause an, ebenso fanden sie dort sein beschädigtes Auto. Der Mann reagierte verwundert auf den Besuch der Polizei und wollte sich an den Unfall nicht erinnern. Er stimmte einem Alkotest zu, dieser ergab 2,30 Promille. Dem 51-Jährigen aus dem Bezirk Braunau wurde der Führerschein abgenommen, zudem wird er angezeigt.

