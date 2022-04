Betrunkener Dieb stürzte mit gestohlenem Fahrrad in Graben

Es war eine Reihe von Missgeschicken, die einen 34-Jährigen schließlich ins Wachzimmer der Polizeiinspektion Mattighofen brachte. Der Rumäne hatte – in betrunkenem Zustand – am Samstag gegen 7:30 Uhr versucht, ein in Mattighofen abgestelltes E-Bike zu stehlen. Ein Zeuge ertappte den Dieb auf frischer Tat, als er gerade dabei war, die Sperrvorrichtung mit einer Beißzange zu bearbeiten. Der Rumäne ließ von dem Elektrofahrrad ab und schnappte sich für seine Flucht ein Kinderfahrrad. Während der Mann auf dem viel zu kleinen Rad davonradelte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Nur 20 Minuten später versuchte der 34-Jährige sein Glück wenige Straßen weiter erneut. Er stellte das Kinderfahrrad ab und brach das Schloss eines anderen Fahrrades auf. Wieder bemerkte ihn ein Anwohner. Diesmal nahm der Zeuge mit dem Auto die Verfolgung auf.

Die Verfolgungsjagd dauerte nicht allzu lange, verlor doch der betrunkene Dieb die Kontrolle über das Rad und stürzte in den Straßengraben, wo ihn der Zeuge stellte. Die Polizei, die bereits nach dem Täter fahndete, war rasch zur Stelle und nahm den Mann fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 34-Jährige geständig. Er wird der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis und der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn angezeigt.