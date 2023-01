Betrug mit Corona-Hilfen: Deutscher im Innviertel festgenommen

Der Deutsche war wegen Betrugs mit Corona-Hilfen in Europa gesucht worden. Um sich einer Strafe zu entziehen, setzte er sich ins Ausland ab. Der Verdacht, dass sich der 27-Jährige in Oberösterreich aufhält, bestätigte sich. Fahnder des Landeskriminalamts nahmen den 27-Jährigen am Dienstag in St. Martin im Innkreis fest. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper