"Dass keine Züge fahren, war offenbar praktisch allen Nutzern bekannt. Das hat mich doch etwas überrascht. Nur zwei, drei Leute haben bei uns gefragt, was da los ist", sagt Juliane Leidinger, die bei der Trafik am Rieder Bahnhof beschäftigt ist – und gestern seit 5.45 Uhr geöffnet hatte. "Normalerweise geht es in der Früh an den Bahnsteigen rund. Gestern war es bedeutend ruhiger. Wir haben viele Stammkundschaften.