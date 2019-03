Betriebsflächen: Andrang Salzburger Firmen im Bezirk Braunau hält an

BRAUNAU. Weil bei den Nachbarn Platzmangel herrscht, werden jetzt weitere geeignete Flächen im Innviertel gesucht.

Landesrat Achleitner auch zu Besuch in Betrieben Bild: Land OÖ/Denise Stinglmayr

Im Rahmen eines Besuchs im Bezirk Braunau präsentierte der neue VP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner aktuelle Zahlen – im Bezirk gibt es knapp 42.000 unselbständig Beschäftigte. In Lehre aktiv sind 1427 Jugendliche, 118 Lehrstellen sind sofort verfügbar. Und der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften werde in den nächsten Jahren steigen.

Im Herbst soll in Braunau ein Studienbefähigungslehrgang starten. Viele Firmen expandieren oder haben zuletzt expandiert – unter anderem nennt Achleitner die Errichtung eines großen Forschungszentrums für Automatisierung am B+R-Standort in Eggelsberg für 1000 Spezialisten. Hargassner in Weng hat erweitert, KS Pharma sich in Lengau angesiedelt. HSR Heutrocknung aus Straßwalchen gibt nun ebenso in Lengau Gas wie die Firma Klein Automobilteile. Lugstein Cabs und Lugstein Haustechnik sind in Lengau ebenfalls auf Expansionskurs.

Standorte werden geprüft

Der südliche Teil des Bezirks profitiert dabei von Platzmangel gepaart mit deutlich höheren Grundstückspreisen im benachbarten Salzburg. Von dort gebe es weiterhin viele Anfragen – um benötigte Flächen bereitstellen zu können, sollen nun geeignete Standorte geprüft werden.

Im Bezirk Braunau gibt es vier interkommunale Betriebsbaugebiete, bei denen sich die Partnergemeinden jeweils entsprechend einem Schlüssel Ausgaben für die Erschließung und die folgenden Einnahmen aufteilen. Im Fall von Lengau geschieht dies sogar bundesländerübergreifend mit Salzburger Gemeinden.

Zudem gibt es den Wirtschaftspark Innviertel mit dem Bezirksverband Braunau, dem 38 der 46 Gemeinden angehören. Nach Erstellung einer Potenzialanalyse wurde ein Standort in Schalchen auf die Wirtschaftlichkeit hin geprüft und in der Gemeinde Moosdorf werden neue Flächenpotenziale gesichtet.

Der Ausbau des Leitstandortes Braunau-Neukirchen werde weiterhin vorangetrieben.

Tourismus: Im Bezirk Braunau gibt es 112 Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 2287 Betten – und damit etwas weniger als vor fünf Jahren. Zugleich sei aber die Zahl der Ankünfte um 19,5 Prozent gestiegen. Zumal die Zahl der Nächtigungen mit rund 232.000 stagnierte, ist die Verweildauer gesunken. Aspach kam im Vorjahr vor allem durch das Revital auf 79.000 Nächtigungen, gefolgt von der Stadt Braunau als Nummer zwei im Bezirk mit mehr als 38.000 Nächtigungen.

Neue Struktur im Tourismus

Neustrukturierung: Im Zuge des neuen Tourismusgesetzes mit geplanten deutlich größeren Einheiten soll ein neuer Verband "Oberes Innviertel-Mattigtal" entstehen: Braunau, Franking, Perwang, Lochen, Munderfing, Mattighofen, Seelentium, Haigermoos, Helpfau-Uttendorf, Kirchberg bei Mattighofen, Ostermiething, Palting, St. Radegund und St. Pantaleon wollen an einem Strang ziehen.

Darüber hinaus bilde dieser Verband gemeinsam mit den bayerischen Kommunen Burghausen, Simbach und Tittmoning sowie den Salzburger Gemeinden Lamprechtshausen und St. Georgen bei Salzburg eine grenzüberschreitende Tourismusorganisation zur gemeinsamen Vermarktung.

Der Tourismusverband S’Innviertel, der Gemeinden aus den Bezirken Braunau und Ried umfasst, erfüllt auch die geforderten Kriterien. Zuletzt kam die Gemeinde Weng hinzu. Aktuell werden Gespräche mit dem Tourismusverband Ried im Innkreis geführt, da dieser die geforderten Kriterien nicht erfüllt und daher einen Zusammenschluss mit S’Innviertel überlegt.

