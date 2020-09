Umstritten ist der geplante Neubau des Betonwerks der Firma Niederndorfer in Neuhofen, wie gestern in den Innviertler Nachrichten exklusiv berichtet. Seit mehr als 50 Jahren betreibt das Unternehmen mit Firmenhauptsitz in Attnang-Puchheim im Ortszentrum an der Hauptstraße ein Betonwerk. Neu gebaut werden soll das Werk im Ortsteil Ponneredt, hinter dem Neuhofner Fußballplatz.