Besuchermassen bei Fest auf weltlängster Burg

BURGHAUSEN. Tausende Besucher – darunter viele Innviertler – tauchten am Wochenende auf der mit 1051 Metern offiziell längsten Burg der Welt in das Mittelalter ein: Das Burghausener Burgfest lockte bereits am Samstag zum offiziellen Einzug der Historienteilnehmer Massen an, die das Spektakel säumten. Adel, Ritter, Knappen, Bauern, Sänger, Handwerker und sogar ein Medicus: Weit mehr als tausend Darsteller hatten das Gelände drei Tage lang fest in ihrer Hand – zur Freude der zahlreichen Besucher, denen neben dem Einblick ins Lagerleben viele Aufführungen geboten wurden. Zum Reinheitsgebotsbier gab es historisch anmutende Speisen bis hin zum Ritterspieß. Der Burghausener Verein Herzogstadt mit seinen 650 Mitgliedern – an der Spitze das "Herzogspaar" – organisierte das rauschende Fest.

Lagerleben inklusive

