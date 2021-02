Bestleistung und Vereinsrekord von Klaus Grünbart

Dem LAG-Athleten gelang es, seine beim letztwöchigen Meeting aufgestellte persönliche Bestleistung im 60-Meter-Lauf erneut um drei Hundertstel Sekunden zu unterbieten. Mit 7,04 Sekunden stellte er zudem einen neuen U20-Vereinsrekord auf.

Dieses Meeting war für Klaus Grünbart die perfekte Vorbereitung für seinen Start am 13. Februar bei den Balkan U20 Indoor Championships in Sofia in der Asics Arena. Der ÖLV wurde 2019 bei diesem Regionalverband mit 21 Mitgliedsländern aufgenommen. Die ÖLV Athleten haben im Rahmen dieser Wettbewerbe in der Association of Balkan Athletic Federations (Balkan Athletics) die Möglichkeit, wertvolle Qualifikationspunkte für internationale Meisterschaften zu lukrieren.

Platz zwei für Huemer

Beim ÖLV Elite Einladungsmeeting in Linz, wo nur die stärksten Österreicher startberechtigt waren, liefen auch die zwei Sportunion IGLA long life Sprinterinnen Ina Huemer (Foto) und Antonia Kaiser über 60 Meter. Ina verbesserte ihre persönliche Bestleistung schon im Vorlauf auf 7,53 Sekunden. Im Finale konnte sie sich nochmals auf 7,50 Sekunden steigern und belegte den ausgezeichneten zweiten Rang. Mit dieser Zeit ist sie nur ein Zehntel vom Limit für die Halleneuropameisterschaft entfernt. "Es waren meine ersten 60-Meter-Läufe in diesem Jahr. Im Finale war ich mit meinem Start sehr zufrieden und ich verlor nicht allzu viel auf die 60-Meter-Spezialistinnen. Auf den letzten 20 Metern kam ich super ins Laufen und konnte aufholen", freut sich Ina Huemer. Vereinskollegin Antonia Kaiser konnte ihre Saisonbestleistung auf 7,75 Sekunden steigern und belegte den sechsten Rang.