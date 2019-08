Besondere Musik an vier Abenden - und das mit nur einem Festivalpass

Jazz ist der Ausgangspunkt und die Klammer für vier Abende voller Musik in Mattighofen. Geboten wird den Zuhörern aber auch Klassik aus New York und österreichische Musik in besonderen Interpretationen. "Momentaufnahmen" hat Marathon-Veranstalter Gernot Bernroider dem diesjährigen Festival eine Überschrift gegeben. Mit einem Festivalpass können Besucher zu allen Konzertabenden kommen, es gibt aber auch Einzelkarten.

Mit einem Big Band Battle gehts am Donnerstag, 15. August, um 19.30 Uhr los. Weil die Big Band Burghausen und die Franz Kirchner Big Band Platz brauchen, findet das Eröffnungskonzert im Stadtsaal Mattighofen statt. Mit Swingtanzgruppe und Videowall kommen die Bands. Besucher, die im Swing-Outfit der 30er-Jahre kommen, erhalten ein Bargetränk gratis. Das beste Kostüm wird zudem prämiert.

Die österreichische Musiktradition wird am Freitag, 16. August, zelebriert – von der Klassik über das Wienerlied bis hin zur Volksmusik. Der Zithervirtuose Wilfried Scharf aus Braunau, sein Ensemble "Salzburger Saitenklang" und "Die Strottern" aus Wien sind die Protagonisten des Abends, der sicher auch für die amerikanischen Dozenten des Musikmarathons ein Erlebnis wird. Wer weiß, vielleicht verbinden sich Österreich und die USA danach bei der Jam-Session im Lokal "Stadtplatz 1" musikalisch. Dieses Konzert und die beiden folgenden finden im Hof des Mattighofner Schlosses oder bei Schlechtwetter im angrenzenden Saal statt.

Zwei Frauen sind am Samstag, 17. August, die Stars des Abends – die Sopranistin Cassandra McConnel aus New York und die Gospel- und Jazzsängerin Chanda Rule. aus Chicage/Wien, die auch beim Workshop Gesangsunterricht gibt. Loren Stillman aus New York und Greg Nagorski aus Polen verstärken Gernot Bernroiders Formation "Culturessence". Im Vorprogramm ist das Jazz-Trio PRIM zu hören. Am Sonntag, 18. August, zeigen ab 18 Uhr alle Schüler – darunter sind auch Profimusiker –, was sie beim Workshop gelernt haben. An diesem Abend ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Karten: nycmusikmarathon. com, Stadttrafik Mattighofen, Raiffeisenbanken Schalchen und Mattighofen.