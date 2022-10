Besondere Auszeichnung für Innviertler Biobauernfamilie

Die Initiative Bio Austria hat ihre Auszeichnung für besondere Bemühungen um Biodiversität erstmals an einen Mitgliedshof in Oberösterreich vergeben: Mit der Biodiversitätsplakette ausgezeichnet wurde die Familie Diermayr aus Neuhofen im Innkreis. Familie Diermayr hat den 100 Hektar großen elterlichen Ackerbaubetrieb 2012 übernommen und auf ökologischen Landbau umgestellt.

Auf ihrem Biohof hat die Familie umfangreiche Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung umgesetzt: wilde Ecken mit Brennnesseln als wichtigen Lebensraum für das Tagpfauenauge, Nistkästen für Falken, das Belassen von Totholz oder das Anlegen von Tümpeln. Eine Streuobstwiese wird kontinuierlich ergänzt.

Besonders wichtig ist Familie Diermayr das Anlegen und Pflegen von Hecken, weil sie Lebensräume schaffen und vernetzen. Auch Blühstreifen wurden angelegt – deren Pflege stelle die Biobauern durch die hohe Niederschlagsmenge von jährlich 1000 Millimetern allerdings vor einige Herausforderungen.

"Als Biobauern ist es uns wichtig, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Die Biodiversität auf unserem Hof zu erhalten und zu fördern ist für uns eines der wesentlichsten Anliegen. Schließlich hängt nicht nur die Zukunft unseres eigenen Hofes, sondern jene der gesamten Lebensmittelproduktion an Bestäubern, Feldvögeln, Regenwürmern & Co", sagt Xaver Diermayr. "Der weltweit fortschreitende Rückgang an Biodiversität und Artenvielfalt erfordert rasche und umfangreiche Maßnahmen. Bio Austria hat daher Vorgaben in den Verbandsrichtlinien verankert. Die Mitgliedshöfe übertreffen damit die ohnehin grundsätzlich vorhandenen Mehrleistungen der Bio-Landwirtschaft in Sachen Biodiversität nochmals", sagt die Innviertlerin Gertraud Grabmann, Bundesobfrau von Bio Austria. Bei allen Bemühungen frustrierend sei allerdings, dass viele "Biodiversitätsleistungen im neuen Förderprogramm ÖPUL für Landwirte keinen Anklang finden und viele Kriterien nicht passen", so Diermayr. Gute Biodiversitätsflächen anzulegen und dauerhaft in hochwertigem Zustand zu erhalten, sei mit hohem Risiko und Aufwand verbunden.

Frust mit neuem Programm

Dieser Aufwand werde durch das neue Förderprogramm nicht im Ansatz abgedeckt. "Außerdem werden sämtliche bisherige Biodiversitätsmaßnahmen auf unserem Hof wie die mehr als 1200 Laufmeter Hecken und Baumreihen, bereits in Grünland umgewandelte Ackerbrachen etc. nicht als Biodiversitätsfläche angerechnet", sagt Diermayr.

"Obwohl die Rahmenbedingungen nicht sehr motivierend sind, lassen wir uns die Freude daran nicht nehmen und bedanken uns, dass wir als Anerkennung für unsere Maßnahmen am Hof die Biodiversitätstafel erhalten", sagt Xaver Diermayr. Bio Austria mit 13.500 Mitgliedern ist ein Netzwerk österreichischer Biobauern.