Die Werke-Liste der Tumeltshamer Autorin Monika Krautgartner ist um zwei Titel reicher: Dieser Tage sind ein neues Weihnachtsbuch sowie eine Kinder-Detektivgeschichte erschienen. "Ih gfrei mih so auf Weihnachtn!" – in diesem Buch (erschienen im Trauner Verlag) hat Monika Krautgartner wieder heitere Geschichten und Gedichte in Mundart – passend zur Weihnachtszeit – zusammengestellt. Die "Buchstabenmutter aus dem Innviertel" bleibt darin ihrer sprachlichen und inhaltlichen Linie