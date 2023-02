Beschwerde über finsteres nächtliches Ried

Der Unmut über die fehlende nächtliche Straßenbeleuchtung seit einigen Wochen in der Stadt Ried wurde bereits laut, aber die Preisexplosion im Energiesektor hat die Stadtführung zu diesem Schritt gezwungen. Dadurch sollen die Kosten für die Stadt Ried eingedämmt werden.

Mit Beschwerden über das fehlende Licht in der Nacht sind die Stadtväter aber nicht erst seit vergangenem Herbst konfrontiert. Diese Klagen gab es schon vor mehr als 150 Jahren, wie der Blick ins Archiv zeigt. Denn im Rieder Wochenblatt vom 22. März 1870 heißt es:

„(Stadtbeleuchtung): Nicht mit Unrecht lassen sich viele Klagen über die schlechte Stadtbeleuchtung oder eigentlich über unrichtige Anzündungs-Methode vernehmen. Da war verflossenen Samstag eine derartige Finsterniß, daß es selbst dem Einheimischen schwer wurde, über die Gasse zu gehen, ohne befürchten zu müssen, an eine entgegenkommende Person oder gar an die Häuser zu stoßen; es sind auch auf dem Theaterplatze wiederholt Personen über die offiziellen Schotterhaufen gestürzt und sollen dabei gerade keine Hymnen auf diese städt. Anstalt gesungen haben. Wenn schon der Mond so ungefällig ist, statt um 7 Uhr Abends erst um 11 oder 12 Uhr Nachts die Stadtbeleuchtung zu spenden, was sich wohl berechnen läßt, so soll sich danach gerichtet und bis dahin die Beleuchtung angezündet werden. Erhielten die Lampenbesorger den Auftrag, bei eigener Wahrnehmung des Eintrittes einer größeren Dunkelheit, selbst dann wenn Vollmond im Kalender steht, die Lampen anzuzünden, so wäre der ganzen Kalamität abgeholfen, und die Bevölkerung würde nicht so oft Gefahr laufen, im Finstern tappen zu müssen; sie hat auch ein Recht dazu, größere Sorgfalt zu verlangen.“

Das „Rieder Wochenblatt“ erschien von 1866 bis 1913 und wurde als „Organ für Belehrung, Unterhaltung und heimatliche Interessen“ angesehen. Das Druckwerk erschien jeden Dienstag.

