Mehr als drei Viertel der Frauen und 83 Prozent der Männer aus dem Bezirk Ried sind erwerbstätig, in den vergangenen zehn Jahren hat die Beschäftigung um 14,2 Prozent zugenommen – das ist der zweithöchste Anstieg aller Bezirke im Land, so die Arbeiterkammer. Bei den Frauen sei der Anstieg der Beschäftigung fast doppelt so stark wie bei den Männern.