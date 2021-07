Berufserlebnistage Ried: Coole Bilder, neuer Auftritt

"Sie sind gefragt, denn sie sind die Fachkräfte von morgen", sagt der Rieder WKO-Obmann Josef Heißbauer. Mit einem neuen Werbeauftritt sollen Jugendliche animiert werden, zu den Berufserlebnistagen im November zu kommen und sich ein Bild von den beruflichen Möglichkeiten zu machen. Die Berufserlebnistage finden heuer zum 20. Mal statt.

Mit dem neuen Marketingauftritt soll ein zeitgemäßes und wirksames Bild des Lehrberufes vermittelt werden. "Sichtbar wird das im neuen Frontbild, auf dem nicht mejhr Models zu sehen sind, sondern drei echte Lehrlinge aus den Firmen Wintersteiger AG, Stranzinger Logistig Service GmbH und EBG GmbH", so Josef Heißbauer. Die Models - Emelie, Elias und Moritz - sind von der Rieder Fotografin Renate Schrattenecker-Fischer ins Bild gesetzt worden; für die grafische Umsetzung zeichnet Pauline Schmidleitner verantwortlich. Beide haben ihren Sitz im "Studio 11" in Ried. "Wir wollen damit jugendlicher und moderner werden und damit näher an den Lebenswirklichkeiten der jungen Menschen sein", so Heißbauer.

Junge schätzen die Lehre

Die Lehre genieße bei jungen Menschen übrigens ein höheres Ansehen als im Rest der Bevölkerung. Das zeige eine Marketagent-Studie, die im Auftrag von Letbetriebe Austria und Zukunft.Lehre.Österreich (ZLÖ) erstellt worden ist: 60 Prozent der Befragten zwischen 14 und 29 Jahren hatten der Lehre hohes Ansehen attestiert (Matura 58 Prozent). Anders sei das beim Rest der Bevölkerung - 62 Prozent hatten in der Studie der Matura einen hohen Stellenwert bescheinigt, nur 37 Prozent der Lehre.

Dass dennoch der Mangel an Lehrlingen eklatant ist, liege daran, dass die Chancen der Lehrausbildung noch nicht ausreichend in den Köpfen junger Menschen verankert sei. "Wir müssen die positiven Argumente für die Lehre bei der Berufs- und Karriereplanung noch forcieren", sagt Heißbauer.

Die drei Lehrlinge bezeichneten es als "coole Erfahrung", einmal als Model vor der Kamera zu stehen. "Es hat Riesenspaß gemacht", so Emelie, Elias und Moritz.

Der Lehrlings- und Fachkräftemangel sei dramatisch, sagt WKO-Bezirksstellenleiter Christoph Wiesner: "Die Entwicklung verfolgen wir schon lange, es geht zum Teil eine extreme Veränderung in den Beschäftigtenzahlen vor sich. Wir stehen erst am Beginn dieser Veränderung, die erst jetzt so richtig sichtbar wird." Der Mangel an Fachkräften und Lehrlingen sei auch der demografischen Entwicklung geschuldet.

Berufserlebnistage: 19., 20. November

Vorgesehen sind die Berufserlebnistage am 19. und 20. November in der Halle 15 der Messe Ried. Rund 65 Aussteller werden Hilfe in der Entscheidung bei der Berufswahl geben. Handwerksberufe können unter anderem auch mit Virtual Reality-Brillen digital erlebt werden. Darüber gibt es auch die Möglichkeit zum "realen" Ausprobieren und Kennenlernen. Infos auf: www.berufserlebnistage-ried.at