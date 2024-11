Berufserlebnistage: 75 Betriebe stellen mehr als 60 Lehrberufe vor

"Es wird nicht nur viel zu sehen, sondern auch zum Ausprobieren geben", sagte Josef Heißbauer, Obmann der Wirtschaftskammer Ried, gestern bei der Pressekonferenz für die Berufserlebnistage (ehemals Lehrlingsmesse) in der Energie Ried Messehalle am 22. und 23. November.

Insgesamt werden bei der 23. Auflage der großen Informationsmesse, vor allem für angehende Lehrlinge, 75 Aussteller auf mehr als 2200 Quadratmetern ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. "Insgesamt werden mehr als 60 Lehrberufe vorgestellt", sagte Heißbauer. Online kann man sich vorab bei einem interaktiven Ausstellerplan sehr detailliert über die Betriebe informieren. "Dabei gibt es auch viele Zahlen und Informationen über Plätze für ein Ferialpraktikum", sagte Christoph Wiesner, Leiter der Wirtschaftskammer Ried. Mit Stand Ende Juli bilden im Bezirk Ried derzeit 270 Betriebe 870 Lehrlinge aus. Die Zahl ist rückläufig, allerdings gibt es zahlreiche Betriebe, die Lehrlinge suchen würden. Ende Oktober waren beim AMS Ried rund 340 freie Lehrstellen gemeldet. Demgegenüber standen rund 25 vorgemerkte Lehrstellensuchende. "In Ried sind wir mit einer aktuellen Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent noch immer sehr gut unterwegs", sagte Wiesner.

"Wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass es weniger Lehrlinge gibt, aber wir können uns trotzdem nicht beklagen", sagte Karoline Fischerleitner von der Fischerleitner GmbH, die vor allem auf den Fahrzeugbau spezialisiert ist und jedes Jahr zwei Lehrlinge aufnimmt. "Die Lehrlingsmesse ist seit 20 Jahren ein Fixpunkt für uns, wir haben dort schon viele Lehrlinge rekrutieren können", sagte Fischerleitner.

Rund 65 Lehrlinge sind aktuell bei der Scheuch Group beschäftigt. "Unser Ziel ist, jedes Jahr rund 15 neue Lehrlinge aufzunehmen. Die Berufserlebnistage sind für uns ein Fixpunkt", sagt Gerald Stockhammer von der Scheuch Components GmbH. Vor einigen Jahren hat man bei Scheuch rund eine Million Euro in die völlige Erneuerung der Lehrwerkstatt investiert. Auch die Firma Wintersteiger zählt mit 60 Lehrlingen zu den größten Ausbildungsbetrieben im Bezirk Ried. "Wir haben heuer 15 Lehrlinge aus 14 verschiedenen Gemeinden in neun Lehrberufen aufgenommen. Wir investieren sehr viel Geld in die Ausbildung, weil Lehrlinge unsere Facharbeiter für die Zukunft sind"; sagte Franz Gangl von Wintersteiger. Das Rieder Unternehmen wird auch mit Lehrlingen, die über ihre Erfahrungen sprechen, bei den Berufserlebnistagen vor Ort sein.

Öffnungszeiten: Freitag, 22. November, von 13 bis 18 Uhr, Samstag, 23. November, von 9 bis 14 Uhr in der Energie Ried Halle 18, Mehr Infos gibt es hier.

