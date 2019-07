Reindl gilt als Gesamtanbieter für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz als einer der führenden Hersteller in Österreich. Insgesamt 100 Mitarbeiter erzeugen in der Firmenzentrale in St. Willibald im Innviertel hochwertige und individuelle Berufsbekleidung, die in jüngster Zeit vor allem auch von heimischen Unternehmen verstärkt nachgefragt werde.