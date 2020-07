Reindl gilt als Gesamtanbieter für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz als einer der führenden Hersteller in Österreich. 100 Mitarbeiter erzeugen in der Firmenzentrale in St. Willibald hochwertige und individuelle Berufsbekleidung. Der Corona-Lockdown habe das Innviertler Traditionsunternehmen wie die meisten Betriebe in den vergangenen Wochen vor große Herausforderungen gestellt, aber jetzt ziehe der Markt wieder an.