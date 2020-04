Da die für April an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Schärding geplanten Informations-Veranstaltungen in der jetzigen Krisensituation nicht stattfinden können, hat das Team kurzfristig das Angebot für alle an einer Ausbildung Interessierten umgestellt.

Neben der Umorganisation des Schulbetriebes innerhalb eines Tages gab es für die Leiterin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (GuKPS) in Schärding, Margit Dantler, ein weiteres wichtiges Thema, nämlich die Aufrechterhaltung der Kontakte mit all jenen, die vor einer Ausbildungsentscheidung stehen und sich informieren möchten. "Fakt ist, dass sich viele diese Veranstaltungstermine bereits fix vorgemerkt haben, weil sie schon wissen, dass sie diesen Herbst eine Pflegeausbildung beginnen wollen. Gerade jetzt sieht man, wie wichtig Fachkräfte in diesem Bereich sind", sagt Dantler.

Pflegekräfte der Zukunft

Das GuKPS-Team in Schärding biete deshalb ab sofort eine Telefonsprechstunde als "berührungslose Info-Alternative" an. "Es ist für uns selbstverständlich wichtig, den Kontakt mit den Pflegekräften der Zukunft aufrechtzuerhalten beziehungsweise herzustellen", sagt Dantler. Durch die Telefonsprechstunde könne auch in der derzeitigen Krisensituation die hohe Info-Qualität weiterhin gewährleistet werden. "Uns geht es darum, alle Interessierten individuell bestmöglich zu beraten. Die klassische Info-Schiene über E-Mail oder Internet steht natürlich neben telefonischen Anfragen unverändert zur Verfügung", sagt die GuKPS-Standortleiterin.

Bewerbungsphase läuft bereits

Fundierte Auskünfte rund um sichere Arbeitsplätze im Pflegebereich gibt es ab sofort telefonisch von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, unter Tel.: 05/055478-21805. "Unser Schulteam informiert über die Pflegefachassistenz-Ausbildung sowie das Berufsfindungspraktikum für Gesundheits- und Sozialberufe. Auch gibt es Hinweise zu den unterschiedlichen Einstiegsvoraussetzungen, dem Einstiegsalter und den finanziellen Rahmenbedingungen", sagt Dantler. Die Bewerbungsphase für die Ausbildung und das Berufsfindungspraktikum an der Schärdinger Schule laufe bereits.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at