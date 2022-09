Berlin-Marathon: Pattighamer als zweitbester Österreicher im Ziel

"Körperlich geht es mir eigentlich schon wieder ganz gut", sagte Marcus Reischauer einen Tag nach dem Berlin-Marathon im Gespräch mit den OÖNachrichten: Der Amateursportler aus Pattigham bot am Sonntag eine sensationelle Vorstellung und absolvierte die 42,195 Kilometer in 2:26:37 Stunden – im Schnitt 3:28 Minuten pro Kilometer.

"Ich konnte es im Ziel erst gar nicht fassen, was da gerade passiert ist", so der 39-Jährige, der bereits im Frühjahr in Wien seine Bestzeit von 2:39 auf 2:32 Stunden verbesserte. Dass der zweifache Vater jetzt seine Bestzeit noch einmal um satte sechs Minuten drückte, ist nicht selbstverständlich.

"Im Sommer konnte ich wochenlang nicht trainieren, da ich akute Magenprobleme hatte. Die vergangenen paar Wochen allerdings ging es super, und ich lief teilweise 140 Kilometer pro Woche", sagt Reischauer, der sich beim diesjährigen Rieder Stadtlauf auf Rang zwei platzierte.

Entscheidung für "volles Risiko"

An der Startlinie in Berlin entschied er sich, volles Risiko zu gehen, so der Pattighamer. Mit Erfolg: Die Halbmarathon-Distanz absolvierte der Athlet des CLR Sauwald in 1:11 Stunden, was eine Verbesserung seiner Halbmarathonzeit von vier Minuten bedeutete – innerhalb des Marathons wohlgemerkt. "Bis Kilometer 35 lief es echt gut, dann wurde es hart. Die letzten drei Kilometer wurde ich zwar langsamer, aber das war mir egal", so der Ausdauersportler, der im Alter von 34 Jahren mit dem leistungsorientierten Laufen begann.

"Mit solchen Rennen bzw. Zeiten wirst du einfach für die harte Arbeit belohnt", sagt der Innviertler, der trotz eines Fulltime-Jobs und zwei Kindern im Training fast nie Motivationsschwierigkeiten habe. In Berlin, wo der Kenianer Eliud Kipchoge mit 2:01:09 Stunden einen neuen Weltrekord aufstellte, schaffte Reischauer den 108. Gesamtrang.

Insgesamt waren 45.600 Läufer am Start, nur ein weiterer Österreicher war schneller als der 39-jährige Innviertler: Der Salzburger Profiläufer Peter Herzog, der nach 2:12 Stunden das Ziel erreichte und mit einer Bestzeit von 2:10:06 Stunden den österreichischen Marathonrekord innehat.

Für den Innviertler Marcus Reischauer, der in der österreichischen Jahresbestenliste auf Platz sieben liegt, soll die Reise noch lange nicht zu Ende sein. "Hunderttausende Zuschauer am Streckenrand, bei einem der genialsten und schnellsten Marathons der Welt, machen Lust auf mehr."