Bereits mehr als als 1000 E-Autos im Innviertel

Der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand lag per Jahreswechsel im Bezirk Braunau bei 0,7 Prozent (476 E-Pkw), im Bezirk Ried bei einem Prozent (426 E-Pkw) und im Bezirk Schärding bei 0,7 Prozent (257 E-Pkw), so der Verkehrsclub Österreich.

Zum Vergleich: Der Bezirk Kirchdorf rangiert mit einem Anteil von 1,2 Prozent bei den E-Pkw an der Spitze aller Bezirke im Land.