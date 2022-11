Bereits der dritte Schmuck-"Oscar" für Rieder Familien-Unternehmen

Es ist so etwas wie die "Oscar"-Verleihung in der Uhren- und Schmuckbranche: Die Vergabe des Schmuckstars Awards, bei dem in verschiedenen Kategorien Schmuck- und Uhrenhändler für ihren Auftritt ausgezeichnet werden. Schon 2019 und 2021 war Uhren Schmollgruber unter den Preisträgern, und auch 2022 hat das Familienunternehmen mit Sitz in Ried eine Auszeichnung erhalten – den Schmuckstar für den Sieg in der Kategorie "Shop Design des Jahres".

Design-Preis für die Neugestaltung des Rieder Geschäftes

Eine Familien-Sache

Bei einer Galanacht der Uhren und Juwelen werden heimische Betriebe aus der Uhren- und Schmuckbranche ausgezeichnet, den Preis für sein Unternehmen nahmen Inhaber Wolfgang Salhofer und Schwiegersohn Joris Bink mit Freude entgegen. Die Auszeichnung erhielt das Rieder Traditionsunternehmen für den Umbau – Erweiterung und Neukonzeption – des Geschäfts in der Rieder Rathausgasse.

Wolfgang Salhofer freute sich sehr über die Auszeichnung: "Wir möchten jedem Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten. Dazu gehören neben einem ausgesuchten Sortiment und erstklassiger Beratung natürlich auch großzügige Räumlichkeiten und ein stimmiges Ambiente. All das konnten wir durch den Umbau optimieren." Dass das Rieder Unternehmen auf Platz eins landete, sei auch der Familiengeschichte dahinter geschuldet, wie Jurorin und Fachjournalsitin Iris B. Kasparek in der Laudatio sagte.

Denn das Konzept für die Gestaltung sei im Familienkreis entstanden – in Zusammenarbeit von Wolfgang und Martina Salhofer sowie deren Tochter Susanne, einer Architektin. Umgesetzt wurden die Pläne vom Rieder Architekturbüro Matulik. Regionalität sei eine wesentliche Überlegung gewesen, sagte Wolfgang Salhofer: "Wir haben nur mit Professionisten aus der Umgebung zusammengearbeitet, um den strengen Zeitplan von vier Wochen einhalten zu können."