Bereits 900. Versteigerung von Zuchtrindern am Standort Ried

Seit 1930 finden in Ried regelmäßig Zuchtrinderversteigerungen statt. Die 1947 errichtete Versteigerungshalle auf dem Messegelände ist auch heute noch Austragungsort der monatlichen Auktionen – zur 900. Zuchtrinderversteigerung am Dienstag, 21. Februar, ab 11.30 Uhr werden genetisch hornlose Zuchtstiere, leistungsstarke Jungkühe und ein großes Angebot an trächtigen Kalbinnen erwartet. Und zum Jubiläum werden Preise verlost, darunter ein Zuchtkalb.

Der Fleckviehzuchtverband FIH habe sich in all den Jahrzehnten zum Export von Zuchtrindern bekannt, so Geschäftsführer Josef Miesenberger. Unter dem Motto "Fleckvieh aus Ried in alle Welt" wurden und werden Zuchtrinder in Zusammenarbeit mit Firmen in die verschiedensten Länder geliefert – in Summe bereits 220.000 Tiere. Der Strukturwandel mache natürlich auch vor den Versteigerungen nicht halt. Der Rückgang der Betriebe führe zu weniger Käufern und Verkäufern, das Wachstum der Betriebe und die Umstellung auf Laufställe erforderten ein Überdenken der Serviceeinrichtung.

In Zukunft würden bei den Versteigerungen in Ried die Tiere nicht mehr angebunden werden müssen, so der Verband. Durch den Einbau einer Boxenanlage mit Treibgängen sollen die Tiere freilaufend versteigert werden können. Versteigerungen erfüllten heute noch genauso wie früher ihren Zweck, so Miesenberger. Das Angebot wird gebündelt, die Käufer haben die beste Auswahl- und Vergleichsmöglichkeit, die Preise werden auch für die Verkäufe ab Hof als Orientierung herangezogen.

