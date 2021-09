Beratungszentrum "ZIMT" erweitert sein Angebot auch für die Jugend

Das Angebot im Begegnungszentrum "ZIMT" als Zentrum für Interkulturalität, Miteinander und Teilhabe" der Stadt Braunau wird stetig erweitert. Neu sind Lernbegleitung, Beratung für Jugendliche zur beruflichen Orientierung und ein zweisprachiges Beratungsangebot. Begegnung und Kommunikation stehen beim Sprachenstammtisch und bei einem Erzählcafé im Vordergrund.

Alle Angebote und Veranstaltungen im ZIMT lassen sich nach Anmeldung kostenlos besuchen. Um Kinder und Jugendliche beim Lernen zu unterstützen, wird seit Beginn des Schuljahres eine Lernbegleitung angeboten.

Berufliche Orientierung und Beratung auf dem weiteren Ausbildungsweg bietet eine Arbeitsbegleitung für Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahren. Beide Angebote finden in Kooperation mit dem Hilfswerk statt, Termine gibt es auf Anfrage bei ZIMT-Projektleiterin Nina Hofmann unter Tel. 0676/847804267. Im Ü60-Erzählcafé mit Anneliese Uttenthaler sind Frauen ab 60 Jahren eingeladen, zusammenzukommen und aus ihrem Leben zu erzählen. Die Termine sind für 19. Oktober, 23. November und 21. Dezember, jeweils um 9.30 Uhr, geplant. Am 6. Oktober startet ein Sprachenstammtisch mit Eva Hruby, der in weiterer Folge immer am ersten Mittwoch im Monat von 18.30 bis 21 Uhr stattfinden soll. Das Angebot wendet sich sowohl an Menschen mit Deutsch-Sprachniveau B2 als auch jene mit deutscher Muttersprache.

Unter dem Titel "Frag Daniela!" hilft Daniela Serban in deutscher und rumänischer Sprache bei Fragen zu Bürokratie und Behördenabläufen. Das Beratungsservice hat bereits begonnen und findet jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 18 bis 20 Uhr statt. Anmeldung bei Daniela Serban unter Tel. 0699/13339941.