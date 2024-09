Beratungswoche in der Wirtschaftskammer Ried

Die WKO-Bezirksstelle Ried organisiert von Montag, 30. September, bis Donnerstag, 3. Oktober, erstmals die Veranstaltung "Alles! Beratung". Das Ziel ist es, großen wie kleinen Betrieben kompakt und vor Ort unter die Arme zu greifen. Dabei beantworten Experten der WKO Oberösterreich und von anderen Institutionen Fragen und bieten Lösungen für zentrale unternehmerische Herausforderungen.

An den vier Tagen werden insgesamt acht Schwerpunktthemen abgedeckt. Diese sind: Recht und Steuern, Förderungen und Finanzierungen, Sozialversicherung, Export, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, attraktive Arbeitgeber und Gründer-Beratung. "Wer heute auf dem glatten Unternehmensparkett erfolgreich sein und nicht ausrutschen will, muss in immer mehr Bereichen firm sein. Das Wissen über rechtliche, betriebs- und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen ist dabei genauso entscheidend wie das Optimieren von Steuern und Abgaben oder das Nutzen von neuen Technologien oder von Förderungen und Finanzierungen", sagt Josef Heißbauer, Obmann der WKO-Bezirksstelle Ried.

Weitere Informationen und Anmeldedetails gibt es unter wko.at/ooe/innovationsveranstaltungen-digitalisierungsberatungen.

